Посадка японского аппарата Hakuto-R на Луну запланирована на 25 апреля

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Прилунение японского посадочного аппарата Hakuto-R компании ispace запланировано на 25 апреля. Об этом сообщила компания в среду на своем сайте.

"Глобальная компания по исследованию Луны ispace объявила сегодня, что самая ранняя планируемая дата прилунения посадочного аппарата Hakuto-R – вторник, 25 апреля 2023 года, в 16:40 по Всемирному координированному времени (в 19:40 по Москве)", - говорится в сообщении.

В настоящий момент посадочный аппарат находится на эллиптической окололунной орбите с перицентром (ближайшей к Луне точкой орбиты) 100 км и апоцентром (самой дальней от нее) 2300 км.

Аппарату в ближайшее время предстоит провести несколько орбитальных маневров, чтобы уменьшить апоцентр орбиты до 100 км и сделать ее круговой.

За час до предполагаемой посадки Hakuto-R совершит последовательность действий, необходимых для успешного прилунения: включит двигатель на торможение и начнет сбрасывать скорость.

В случае изменения необходимых для посадки условий, специалисты определили три других места для прилунения. Для каждой области намечена собственная дата посадки. Помимо основной даты, аппарат может достичь поверхности Луны 26 апреля, 1 мая или 3 мая.

Посадочный аппарат Hakuto-R был запущен к Луне 11 декабря прошлого года с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Через 47 минут после старта аппарат отделился от второй ступени ракеты и взял курс на Луну.

Миссия является полностью частной. Hakuto-R может стать первым в истории частным космическим аппаратом, успешно севшим на Луну. Японская компания ispace разрабатывает технологии роботизированных космических посадочных устройств.

Прилунение посадочного модуля массой 1 тонна планируется в кратере Атлас на видимой стороне естественного спутника Земли. Оснащенный рядом научных приборов аппарат будет выполнять исследовательские функции в качестве стационарного зонда.

Вместе с японским посадочным аппаратом, размер которого составляет примерно 2 на 2,5 м, на Луну планируется посадить и созданный в Объединенных Арабских Эмиратах луноход Rashid весом около 10 кг. Микроровер, построенный Космическим центром Мохаммеда Бин Рашида (ОАЭ), оснащен двумя камерами высокого разрешения, микроскопом, тепловизором и зондом Ленгмюра.

Луноход Rashid должен сделать фотографии лунной поверхности и провести ряд исследований во время своей миссии, которая продлится около 14 земных дней.

Посадочный модуль также доставит на Луну миниатюрный мобильный робот еще меньшего размера, разработанный Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) и японской компанией по производству игрушек Tomy. Так называемый лунный робот-трансформер, весом всего 250 граммов и шириной около 8 см, имеет форму шара. По прибытии на Луну он раскладывается в подвижное средство с двумя крошечными колесами, с помощью которых будет передвигаться по лунной поверхности. Миниатюрный робот, оснащенный камерами, будет передавать снимки на Землю.

Кроме того, в рамках миссии Hakuto-R на полярную орбиту Луны отправлен созданный NASA малый спутник Lunar Flashlight. Этот кубсат будет искать водяной лед внутри постоянно затененных кратеров вблизи Южного полюса Луны с помощью установленных на нем инфракрасных лазеров.