Более двух тысяч машин ожидают въезда в ЕС из Белоруссии

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В очередях на въезд из Белоруссии в страны Евросоюза скопилось более 2 тысяч автомобилей, сообщает в среду Госпогранкомитет республики.

"Более 2 тысяч автомобилей ожидают въезда в ЕС. Контрольные службы сопредельных стран продолжают игнорировать выполнение количественных норм пропуска транспорта, умышленно создавая заторы на границе", - говорится в сообщении.

Там отметили, что скопление грузового транспорта фиксируется перед 7 из 8 функционирующих пунктов пропуска на границе Белоруссии с Евросоюзом. "Наиболее загруженным является маршрут через литовский Мядининкай (Каменный Лог), где за сутки оформлено всего 33% транспортных средств от нормы", - говорится в сообщении.

По данным белорусского пограничного ведомства, в среду очереди фур на выезд в ЕС приближаются к 1,4 тыс., очереди легковых автомобилей – к 650.

"Очереди легковых авто фиксируются на всех маршрутах в Литву и Польшу. Наибольшее скопление транспорта сохраняется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест), сотрудники которого оформили всего 37% авто от нормы", - отметили в Госпогранкомитете Белоруссии.