Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о пожаре на одном из КПП на границе с Литвой
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о приостановке пропуска на КПП Мядининкай - Каменный Лог из-за пожара на литовской стороне.
Ссылаясь на предупреждение литовской стороны, комитет уточняет, что в пункте Мядининкай около 15 часов 10 мая начался пожар в одном из административных зданий контрольных служб. Из-за этого был прерван пропуск транспорта в обе стороны.
Пограничный пункт обслуживает грузовой, легковой транспорт, а также пассажирские автобусы.