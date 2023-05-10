Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о пожаре на одном из КПП на границе с Литвой

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о приостановке пропуска на КПП Мядининкай - Каменный Лог из-за пожара на литовской стороне.

Ссылаясь на предупреждение литовской стороны, комитет уточняет, что в пункте Мядининкай около 15 часов 10 мая начался пожар в одном из административных зданий контрольных служб. Из-за этого был прерван пропуск транспорта в обе стороны.

Пограничный пункт обслуживает грузовой, легковой транспорт, а также пассажирские автобусы.

Белоруссия Литва Мядининкай Каменный Лог Госпогранкомитет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент Грузии предложила ввести визы для российских граждан

Президент Грузии предложила ввести визы для российских граждан

Банк Англии в четверг может повысить ставку до максимума с 2008 года

В Тель-Авиве сработала воздушная тревога

Арест экс-премьера Пакистана Имрана Хана вызвал волну протестов в стране

Арест экс-премьера Пакистана Имрана Хана вызвал волну протестов в стране

Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с РФ

Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с РФ

Еврокомиссия объявила первый тендер на совместную закупку газа

Армяно-азербайджанские переговоры по мирному соглашению запланированы на 19 мая

Путин отменил запрет на воздушные перевозки в Грузию

Полиция Молдавии заявила о 180 нарушениях запрета на использование военных символов 9 мая

Посол России в Анкаре перечислил проблемы с исполнением зерновой сделки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });