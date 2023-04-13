Международная конференция по вопросам изучения аутизма пройдёт в ОАЭ в конце апреля

Мохаммад Ахмад Аль-Джабер Фото: пресс-служба

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В конце апреля в Абу-Даби состоится международная конференция по вопросам изучения проблем аутизма, сообщил посол ОАЭ в России доктор Мохаммад Ахмад Аль-Джабер.

"Было запущено много национальных инициатив, которые служат этой благородной цели. Предстоящая конференция состоится при сотрудничестве Высшей организации Заида для сильных духом людей с Центром холистической медицины "Лотос" в Абу-Даби и Российским центром проблем аутизма, которые являются ведущими учреждениями в ОАЭ и РФ в этой области", - отметил дипломат.

По его словам, "мероприятие еще раз подтверждает твердую приверженность ОАЭ решению вопросов аутизма, где важными аспектами являются доступ к последним достижениям науки в методах психологической поддержки, обучения людей с аутизмом, обмена опытом, проведение мероприятий и исследований, подготовка специалистов, учителей и врачей, а также гармонизация законодательства для обеспечения достойной жизни людей с аутизмом, обеспечения их доступа к образованию и защиты их интересов в различных сферах жизни".

Аль-Джабер сообщил, что в ходе конференции, "будут рассмотрены научные и инновационные достижения в области биомедицины, которые могут помочь удовлетворить различные потребности при аутизме".

По словам посла, на предстоящем мероприятии "состоится обсуждение результатов начальной фазы уникального пилотного проекта по обучению детей с аутизмом на основе инновационной модели, рассмотрен передовой международный опыт, новейшие исследования, пути и средства внедрения некоторых из этих наработок в международную практику".

Он также отметил, что конференция станет одиннадцатой по счету и пройдет с 27 по 30 апреля под патронажем наследного принца шейха Халида бен Заида Аль-Нахаяна, который возглавляет Высшую организацию Заида для сильных духом людей, - так в ОАЭ называют людей с особыми потребностями.