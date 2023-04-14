Gazprom Austria обратилась в суд для реструктуризации обязательств

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Австрийская компания группы "Газпром" обратилась в суд с заявлением о реструктуризации обязательств, сообщает австрийская пресса.

Причиной сложившейся ситуации, пишет газета Kurier, стало то, что германская Uniper Global Commodities SE добилась ареста в отношении обязательств Gazprom Austria GmbH перед ее материнской компанией ООО "Газпром экспорт". В связи с отсутствием платежей "Газпром экспорт" прекратил поставки газа в адрес Gazprom Austria.

Следствием этого стала подача Gazprom Austria GmbH заявления о реструктуризации обязательств в суд по делам о банкротстве. Обязательства Gazprom Austria, по данным "Общества защиты кредиторов" (KSV), оцениваются в 31,4 млн евро.

Gazprom Austria GmbH (прежнее название GWH Gashandel GmbH) была создана в 1991 году "Газпром экспортом" и австрийской OMV на паритетных началах. В 2021 году "Газпром" полностью консолидировал участие в этой торговой компании.