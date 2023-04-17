Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:20

Запуск лунной ракеты Starship перенесен из-за технических неполадок

Запуск лунной ракеты Starship перенесен из-за технических неполадок
Фото: AP/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Запуск сверхтяжелой ракеты Starship, создаваемой для пилотируемых миссий на Луну и Марс, в первый тестовый орбитальный полет, которой планировалось осуществить в понедельник, отменен за несколько секунд до старта, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Отмена запуска связана с нештатным давлением в носителе, отметили в компании.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем разрабатываемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Тестовый полет планировался в непилотируемом режиме.

О новой дате запуска, который планируется со стартовой площадки компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас, пока не соощается.

В рамках полета ракета должна был выполнить один виток вокруг Земли. Затем корабль Ship 24 должен совершить управляемое приводнение в Тихом океане вблизи Гавайских островов.

SpaceX Starship Марс Луна
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Венгрия вслед за Польшей и Словакией запретила поставки украинского зерна

Венгрия вслед за Польшей и Словакией запретила поставки украинского зерна

Merck купит разработчика препарата от аутоиммунных заболеваний Prometheus

Merck купит разработчика препарата от аутоиммунных заболеваний Prometheus

Главы МИД G7 подтвердили намерение ужесточить санкции против РФ и поддерживать Украину

Главы МИД G7 подтвердили намерение ужесточить санкции против РФ и поддерживать Украину

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 апреля

Один человек погиб при обрушении подъезда в казахстанском Жанаозене

SpaceX запустит в тестовый полет сверхтяжелую ракету Starship

SpaceX запустит в тестовый полет сверхтяжелую ракету Starship

В казахстанском Жанаозене из-за взрыва газа обрушился подъезд двухэтажного дома

Президент Бразилии предложил сформировать группу стран для обсуждения украинского кризиса

Президент Бразилии предложил сформировать группу стран для обсуждения украинского кризиса

Президент РФ заявил о хорошем развитии отношений с КНР по линии военных ведомств

Президент РФ заявил о хорошем развитии отношений с КНР по линии военных ведомств

Путин встретился с министром обороны Китая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });