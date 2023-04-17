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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

SpaceX запустит в тестовый полет сверхтяжелую ракету Starship

SpaceX запустит в тестовый полет сверхтяжелую ракету Starship
Фото: AaronP/Bauer-Griffin/GC Images

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Сверхтяжелая ракета Starship, разрабатываемая для пилотируемых миссий на Луну и Марс, в понедельник совершит тестовый орбитальный полет, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Тестовый полет будет проходить в непилотируемом режиме.

Запуск будет осуществлен со стартовой площадки компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас во временное окно, которое открывается 17 апреля в 08:00 по времени Восточного побережья США (в 15:00 МСК).

В рамках первого полета ракета выполнит один виток вокруг Земли. Затем корабль Ship 24 совершит управляемое приводнение в Тихом океане вблизи Гавайских островов.

SpaceX Starship
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