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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Внутренние пассажирские авиаперевозки в КНР возвращаются на доковидный уровень

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Китае в I квартале 2023 года количество перевезенных авиакомпаниями пассажиров выросло на 68,9% в годовом выражении, до 129 млн, сообщает China Daily со ссылкой на Администрацию гражданской авиации Китая (CAAC).

Авиакомпании перевезли внутренними рейсами в январе-марте 126 млн пассажиров, что соответствует 88,6% показателя первого квартала допандемийного 2019 года и на 66,6% выше уровня того же периода 2022 года.

Число пассажиров в международном авиасообщении увеличилось более чем в восемь раз в годовом выражении и составило 2,24 млн, что соответствует 12,4% показателя первого квартала 2019 года.

Спрос на грузовые авиаперевозки в первом квартале был нестабильным, отметил регулятор. Объем перевезенных грузов во внутреннем сообщении снизился на 2% по сравнению первыми тремя месяцами прошлого года, до 925 тысяч тонн, или 81,2% показателя за тот же период 2019 года.

Международные грузовые авиаперевозки сократились на 15,2% г/г, до 570 тысяч тонн. Показатель превзошел допандемийный уровень на 5,5%.

CAAC Китай
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