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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Пассажирские авиаперевозки в Китае в январе выросли на 35%

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2023 года пассажирские авиаперевозки в Китае увеличились на 34,8% в годовом исчислении и превысили 39,77 млн человек, сообщило Управление гражданской авиации страны (CAAC). Это составляет 74,5% от показателя за январь допандемийного 2019 года, сообщает "Синьхуа".

Пандемия коронавируса

Грузооборот в январе вырос на 13,9% и достиг 7,39 млрд тонно-километров, что оставляет 72,9% от допандемийного уровня.

В период с 6 по 12 февраля Китай возобновил регулярные пассажирские рейсы с 58 странами, заявила на пресс-конференции представитель CAAC Шан Кэцзя.

На прошлой неделе самолеты 98 китайских и иностранных авиакомпаний выполнили 795 рейсов, что на 65% превысило показатель за 2-8 января. Она напомнила, что 8 января Китай снял некоторые обусловленные COVID-19 ограничения на международные пассажирские авиаперевозки.

Рынок авиаперевозок КНР продолжит стремительно восстанавливаться, и количество рейсов, вероятно, сравняется и даже превысит допандемийный уровень в ближайшее время на фоне возобновления спроса на деловые, туристические и образовательные поездки, рассчитывают в CAAC.

CAAC Китай Шан Кэцзя
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