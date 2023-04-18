Израиль поставит Греции вместе с противотанковыми ракетами дроны для их наведения

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Израильская компания Aeronautics Defense Systems Ltd снабдит Грецию беспилотниками Orbiter III в рамках контракта по закупкам Афинами израильских противотанковых управляемых ракет (ПТУР) Spike на сумму в $404 млн, сообщает во вторник Defense news.

В Aeronautics, которой владеет разработчик этих ПТУР Rafael Advanced Defense Systems, пояснили, что "когда Orbiter III обнаружит, распознает и идентифицирует цель, ракеты Spike, запущенные с воздуха, моря или земли, смогут быстро" поразить нужный объект.

Согласно условиям контракта, Греция получит десятки таких беспилотников.

Orbiter III может держаться в воздухе до шести часов, его полезная нагрузка – 32 кг, причем на беспилотник возможно устанавливать разную аппаратуру. Его можно использовать для наблюдения и разведки, в том числе в сложных погодных условиях, при отсутствии сигнала GPS.