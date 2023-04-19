Путин примет участие в церемонии загрузки топлива на турецкую АЭС по видеосвязи

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его российский коллега Владимир Путин по видеосвязи примет участие в церемонии загрузки ядерного топлива на турецкой АЭС "Аккую" 27 апреля.

"Господин Путин примет участие в церемонии в режиме видеоконференции", - приводит слова Эрдогана турецкий телеканал TRT Haber.

В конце марте Эрдоган сообщал о возможном участии российского лидера в церемонии в очном формате или в режиме видеосвязи.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Росатом" планирует поставку топлива для строящейся в Турции АЭС "Аккую" весной. Позже стало известно, что ядерное топливо будет загружено на станцию 27 апреля.

"Росатом" возводит в Турции АЭС "Аккую", которая строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар".