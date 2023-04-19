Связанное с утечкой секретных документов подразделение ВВС США прекратило разведмиссию

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Подразделение ВВС США, где служит обвиняемый в утечке секретных военных документов Джек Тейшера, на время расследования прекратило разведывательную миссию, сообщает Associated Press.

"102-е разведывательное крыло в настоящее время не выполняет возложенную на него разведывательную миссию. Миссия была временно передана другим организациям в составе ВВС", - цитирует агентство полученное заявление службы.

В пятницу военнослужащему из подразделения ВВС Нацгвардии США Джеку Тейшейре были предъявлены обвинения в несанкционированном хранении и передаче информации Пентагона о национальной обороне и несанкционированном изъятии и хранении секретных документов.

Максимальным наказанием по первому обвинению является десять лет тюремного заключения, по второму - пять.

В минувший четверг сотрудники ФБР задержали Тейшейру по итогам расследования, которое продолжалось около недели.

6 апреля газета The New York Times написала, что партия секретных документов Пентагона попала в открытый доступ в социальные сети, они касались украинской армии. Позже газета сообщила, что в социальных сетях 7 апреля появилась новая порция секретных документов, в которых отражается политика США "от Украины до Ближнего Востока и Китая". Они, в частности, включают в себя "конфиденциальные слайды брифингов о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом".

Пентагон сообщал, что определяет источники просочившихся в социальные сети секретных материалов и оценивает масштаб утечки, к расследованию подключились Минюст и ФБР.