Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Связанное с утечкой секретных документов подразделение ВВС США прекратило разведмиссию

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Подразделение ВВС США, где служит обвиняемый в утечке секретных военных документов Джек Тейшера, на время расследования прекратило разведывательную миссию, сообщает Associated Press.

"102-е разведывательное крыло в настоящее время не выполняет возложенную на него разведывательную миссию. Миссия была временно передана другим организациям в составе ВВС", - цитирует агентство полученное заявление службы.

В пятницу военнослужащему из подразделения ВВС Нацгвардии США Джеку Тейшейре были предъявлены обвинения в несанкционированном хранении и передаче информации Пентагона о национальной обороне и несанкционированном изъятии и хранении секретных документов.

Максимальным наказанием по первому обвинению является десять лет тюремного заключения, по второму - пять.

В минувший четверг сотрудники ФБР задержали Тейшейру по итогам расследования, которое продолжалось около недели.

6 апреля газета The New York Times написала, что партия секретных документов Пентагона попала в открытый доступ в социальные сети, они касались украинской армии. Позже газета сообщила, что в социальных сетях 7 апреля появилась новая порция секретных документов, в которых отражается политика США "от Украины до Ближнего Востока и Китая". Они, в частности, включают в себя "конфиденциальные слайды брифингов о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом".

Пентагон сообщал, что определяет источники просочившихся в социальные сети секретных материалов и оценивает масштаб утечки, к расследованию подключились Минюст и ФБР.

Пентагон ВВС США Джек Тейшейра
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число жертв боевых действий в Судане увеличилось до 270 человек

Байден продлил на год запрет на заход в порты США судов, связанных с РФ

Байден продлил на год запрет на заход в порты США судов, связанных с РФ

США обеспокоены решением Мосгорсуда отклонить жалобу на арест журналиста WSJ Гершковича

США обеспокоены решением Мосгорсуда отклонить жалобу на арест журналиста WSJ Гершковича

Что произошло за день: вторник, 18 апреля

Польша приняла меры, чтобы зерно с Украины не оставалось в стране

Польша приняла меры, чтобы зерно с Украины не оставалось в стране

Глава МИД Саудовской Аравии впервые более чем за 10 лет прибыл в Сирию

Илон Маск планирует создать свой чат-бот с ИИ, который не будет лгать

Илон Маск планирует создать свой чат-бот с ИИ, который не будет лгать
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });