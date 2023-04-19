Глава Пентагона не считает проблемой доступ молодых военных к секретной информации

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Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В США часто предоставляют молодым военнослужащим доступ к секретным данным, и не эта практика стала причиной недавней масштабной утечки документов Пентагона, заявил на пресс-конференции в Швеции министр обороны США Ллойд Остин.

"Большинство наших военнослужащих - молодые люди. И поэтому у нас часто бывает, что важную для армии работу выполняют именно молодые военнослужащие. В этом нет ничего необычного", - ответил он на вопрос, нормально ли, что автору утечки всего 21 год, и у него, несмотря на непродолжительный срок службы в армии, уже был доступ к большому количеству засекреченных документов.

"У него были все разрешения на работу с секретными данными", - отметил Остин.

Глава Пентагона добавил, что в данном случае возраст допустившего утечку военного не является проблемой и призвал журналистов дождаться итогов проводимого в США расследования.

Недавно подборка секретных военных документов попала в интернет. Как писала The New York Times, речь шла о документах, в которых отражается политика США "от Украины до Ближнего Востока и Китая".

По подозрению в публикации этих документов сотрудники ФБР задержали 21-летнего Джека Тейшейру, военнослужащего из подразделения ВВС Национальной гвардии США. В суде ему предъявили обвинения в несанкционированном хранении и передаче информации в сфере государственной обороны, а также в несогласованной выемке засекреченной информации и военных документов. 19 апреля суд рассмотрит иск Минюста США о его аресте.