РФ и Белоруссия полностью реализовали три союзные программы в банковской сфере

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В банковской сфере полностью реализованы три союзные программы, заявил председатель правления Национального банка Белоруссии Павел Каллаур.

"За Национальным банком закреплено семь союзных программ, касающихся банковской системы. На данном этапе полностью реализованы три программы (в сфере валютного регулирования, информационной безопасности и антиотмывочного законодательства)", - сказал глава белорусского Нацбанка в среду во время выступления на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики. Его цитирует госиздание "СБ. Беларусь сегодня".

Остальные четыре находятся на завершающем этапе, добавил он.

"В ходе работы по реализации союзных программ сторонами отмечена схожесть инструментов денежно-кредитной политики, сопоставимость регулирования банков в соответствии с международными стандартами", - отметил Каллаур.

Он уточнил, что в платежной области обеспечена интеграция платежных систем БЕЛКАРТ и "Мир", национальных систем передачи финансовой информации, а также систем мгновенных платежей.

"Успешное пилотирование быстрых трансграничных платежей между физическими лицами было проведено в декабре 2022 года. При этом для обеспечения надлежащей безопасности проведения платежей физическими лицами в настоящее время осуществляется доработка национальных систем быстрых платежей", - добавил председатель правления Нацбанка Белоруссии.

"По итогу реализации интеграционных документов ожидается повышение уровня доступности, качества и набора финансовых услуг, усиление добросовестной конкуренции и рост деловой активности на финансовом рынке", - сказал он.