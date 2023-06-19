В Минске сообщили о полной реализации Белоруссией и РФ 10 союзных программ из 28

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Из 28 союзных программ Минском и Москвой полностью выполнено 10, сообщил в понедельник председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко.

"Следует признать, что, несмотря на колоссальные усилия, предпринимаемые США и их союзниками по изоляции и экономическому удушению Беларуси и России, существенного результата они не добились. Правительствами последовательно реализуются меры, обеспечивающие устойчивость социально-экономического развития", - сказал Андрейченко в ходе заседания Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в Витебске. Его цитирует госиздание "СБ. Беларусь сегодня".

"Продолжается интенсивная работа по выполнению 28 союзных программ. На данный момент выполнено более 77% от общего числа задач, предусмотренных союзными программами. Полностью реализовано 10 программ", - подчеркнул он.

"Товарооборот Беларуси и России в прошлом году достиг порядка $50 млрд. В этом году также сохраняется положительная динамика", - добавил Андрейченко.