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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

Инфляция в еврозоне в марте ожидаемо замедлилась до 6,9%

При этом рост индекса CPI Core был рекордным

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в марте увеличились на 6,9% в годовом выражении, минимальными темпами с февраля 2022 года. Об этом свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,5% в феврале.

Окончательные данные за март совпали как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Несмотря на замедление, темпы роста потребительских цен в еврозоне остаются существенно выше целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2%.

Цены на энергоносители в марте снизились впервые за два года – на 0,9% в годовом выражении, повышение цен на промышленные товары замедлилось до 6,6% с 6,8% в феврале.

В то же время рост цен на продукты питания, алкоголь и табак в прошлом месяце ускорился до 15,5% с 15%, на услуги – до 5,1% с 4,8%.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в марте увеличились рекордными темпами – на 5,7% в годовом выражении по сравнению с 5,6% в феврале. Рост индекса CPI Core ускорился по итогам четвертого месяца подряд.

Потребительские цены в еврозоне в марте повысились на 0,9% относительно февраля.

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