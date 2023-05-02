Инфляция в еврозоне в апреле ускорилась до 7%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в апреле увеличились на 7% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 6,9% в марте, что совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В то же время рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) замедлился до 5,6% в годовом выражении с 5,7% в марте.

Ускорение общей инфляции отмечено после пяти месяцев спада, замедление базовой инфляции - впервые за 10 месяцев.

Стоимость энергоносителей в еврозоне в апреле увеличилась на 2,5% после снижения на 0,9% в марте, рост цен на услуги ускорился до 5,2% с 5,1%.

В то же время повышение цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию замедлилось до 13,6% с 15,5%, на промышленные товары - до 6,2% с 6,6%.

Потребительские цены в еврозоне в апреле повысились на 0,7% относительно марта, когда показатель вырос на 0,9%.