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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

Песков выразил сожаление из-за слов президента Южной Кореи о возможности поставок оружия Киеву

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле выразили сожаление в связи с заявлением президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о возможности поставок оружия на Украину.

"Кардинально нового в этом ничего нет. И в плане санкций, и так далее. К нашему сожалению, Сеул занял достаточно недружественные позиции во всей этой истории. Это - продолжение. Разумеется, все больше и больше стран будут пытаться втянуть непосредственно в этот конфликт", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.

"Конечно же, начало поставок вооружения будет косвенно означать определенную стадию вовлеченности в этот конфликт", - отметил он.

Так Песков прокомментировал заявление президента Южной Кореи, который допустил возможность поставок на Украину боеприпасов и бронетехники.

Дмитрий Песков Украина Южная Корея
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