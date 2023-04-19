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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

McDonald's меняет рецепты сандвичей, включая "Биг-Мак"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Американская McDonald's Corp. вносит незначительные изменения в рецепты приготовления бургеров, включая "Биг-Мак", говорится на сайте компании.

Изменения направлены на повышение качества сандвичей и предполагают использование более мягких и "воздушных" булочек и добавление лука в котлеты непосредственно при обжаривании, благодаря которому они станут более сочными. Кроме того, в "Биг-Маке" будет больше соуса.

Приготовленные по новой технологии бургеры уже продаются в Австралии, Канаде, Бельгии и на западе США. В 2024 году они будут доступны на всей территории Штатов.

Цены сандвичей не изменятся, сообщил представитель компании сайту CNBC Make It.

Котировки акций McDonald's на премаркете в среду практически не меняются. За последние 12 месяцев они повысились на 13,7%.

McDonald's США
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