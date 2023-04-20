Почти 80 человек погибли в результате давки в столице Йемена

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 78 человек погибли и десятки получили травмы в результате давки в йеменской Сане на мероприятии по раздаче финансовой помощи поздно вечером в среду, сообщает Associated Press со ссылкой на официального представителя хуситов.

Десятки пострадавших были доставлены в ближайшие больницы. Среди них, по крайней мере 13 тяжело ранены, сообщил высокопоставленный чиновник здравоохранения Мотахер аль-Маруни.

По данным управляемого хуситами министерства внутренних дел, давка произошла в старом городе Саны, когда сотни людей собрались на организованном предпринимателями мероприятии.

В МВД заявили, что задержали двух организаторов. В настоящее время ведется расследование.