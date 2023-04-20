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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Что случилось этой ночью: четверг, 20 апреля

Замещение американского топлива на ЗАЭС, прогноз Минцифры по принятию запрета на использование зарубежного ПО, давка в столице Йемена

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Запорожская АЭС откажется от американского топлива в течение ближайших лет. По словам советника главы "Росэнергоатома" Рената Карчаа, теоретически нынешних запасов хватит примерно на четыре года, затем планируется полное замещение топлива на российское.

- Минцифры ожидает принятия в весеннюю сессию запрета использовать зарубежное ПО на объектах КИИ. Законопроект наделяет правительство и отраслевые ведомства правом устанавливать перечень систем, относящихся к объектам критической информационной инфраструктуры.

- Почти 80 человек погибли в результате давки в столице Йемена. Инцидент произошел на мероприятии по раздаче финансовой помощи.

- NASA рассчитывает высадить астронавтов на Луну в конце 2025 или в 2026 году. По планам агентства, экипаж состыкуется с посадочным аппаратом SpaceX на окололунной орбите, после чего двое его членов проведут на поверхности спутника Земли шесть дней.

- Лавров прибыл с рабочим визитом на Кубу. Гавана станет финальным пунктом латиноамериканского турне министра. Ранее он посетил Бразилию, Венесуэлу и Никарагуа.

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