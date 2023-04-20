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SpaceX предпримет в четверг повторную попытку запуска лунной ракеты Starship

SpaceX предпримет в четверг повторную попытку запуска лунной ракеты Starship
Фото: SpaceX / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Запуск сверхтяжелой ракеты Starship, создаваемой для миссий на Луну и Марс в первый орбитальный полет, будет предпринят в четверг, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Он будет осуществлен со стартовой площадки компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в часовое временное окно, которое открывается в 09:28 по времени Восточного побережья США (в 16:28 МСК).

Планировавшийся еще в понедельник запуск был отменен из-за нештатного давления в топливном баке носителя, сообщили в компании.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Тестовый полет будет проходить в непилотируемом режиме.

В рамках первого полета ракета выполнит один виток вокруг Земли. Затем корабль Ship 24 совершит управляемое приводнение в Тихом океане, вблизи Гавайских островов.

SpaceX Starship США
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