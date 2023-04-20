BuzzFeed закроет новостное подразделение BuzzFeed News и сократит штат на 15%

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Американская интернет-компания BuzzFeed Inc. объявила о закрытии новостного подразделения Buzzfeed News, а также анонсировала сокращение штата на 15% и отставку двух топ-менеджеров.

Как сообщил глава BuzzFeed Джон Перетти в письме к сотрудникам, компания больше не может себе позволить финансировать Buzzfeed News, пишет NBC. При этом новостной сайт HuffPost, также принадлежащий BuzzFeed и приносящий прибыль, продолжит работу.

Фирма также хочет сократить около 15% сотрудников. Увольнения коснутся работников различных подразделений, от ИТ до создания контента. Основная часть увольнений будет завершена до конца второго квартала, расходы в связи с этим составят $7-11 млн.

Также Перетти сообщил, что операционный директор BuzzFeed Кристиан Беслер и главный директор по выручке Эдгар Эрнандес приняли решение покинуть компанию.

Новостной ресурс BuzzFeed News запустился в начале 2012 года. В 2021 году он получил Пулитцеровскую премию за освещение массовых арестов мусульман в Китае.

Котировки акций BuzzFeed в четверг падают на 24%. Рыночная стоимость компании с начала года выросла на 5,3%.