В Хельсинки заявили, что страна уже не может быть посредником в украинском кризисе

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что его страна фактически утратила возможности для посредничества в урегулировании кризиса на Украине после вступления в НАТО.

"Позиция Финляндии изменилась. Наше членство в НАТО влияет на эти возможности. Если смотреть с восточной стороны, эти позиции ухудшились", - заявил он в субботу на финском телевидении.

Касаясь возможного закрытия российского консульства на Аландских островах, Ниинистё сказал, что Финляндия следит за действиями российского дипломатического ведомства.

"Если в консульстве будет зафиксирована какая-то неприемлемая активность, Финляндия отреагирует по всем правилам дипломатических норм", - отметил глава государства.

Ниинистё также назвал законным передвижение российских судов в северных морях.