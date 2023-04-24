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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Вучич резко раскритиковал ЕС в связи с событиями в Косово

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич обрушился с резкой критикой в адрес ЕС после состоявшихся в северном Косово выборов в органы местного управления, которые сербское меньшинство края бойкотировало, передает Associated Press.

"Наши люди в Косово показали, в какой стране они хотят жить", - сказал он, приветствуя бойкот голосования косовскими сербами. По словам Вучича, это было "мирное политическое восстание против оккупантов".

При этом агентство отмечает, что Вучич назвал "лжецами и мошенниками" европейских посредников на переговорах о нормализации отношений между Белградом и Приштиной.

В ЕС заявили в понедельник, что выборы в органы самоуправления провели в соответствии с правовой базой Косово и выразили сожаление в связи с тем, что "не все партии и сообщества воспользовались своим демократическим правом голосовать на выборах".

В воскресенье в Косово состоялись выборы на муниципальные должности, которые сербы покинули еще прошлой осенью в знак протеста против политики Приштины. Несколько раз их переносили.

Белград призвал проживающих там сербов бойкотировать это голосование. В итоге по итогам выборов победа досталась этническим албанцам. Власти Косово охарактеризовали состоявшееся голосование как "проявление демократии", которой не помешала "кампания угроз, организованная Белградом".

В последние месяцы Белград и Косово ведут переговоры при посредничестве ЕС. Ранее стороны договорились о нормализации отношений, но соглашения не подписали. Очередная встреча запланирована на 2 мая, и Вучич ранее заявлял, что, вероятно, будет в ней участвовать.

Сербия Александр Вучич Косово ЕС
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