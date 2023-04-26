ОАЭ эвакуировали своих граждан и граждан других стран из Республики Судан

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Во ходе операции по эвакуации в городе Порт-Судан ОАЭ предоставили услуги по размещению и уходу за 19 гражданами разных стран, сообщает агентство WAM. Их примут в ОАЭ до того, как они будут отправлены в родные страны.

Как сообщили в мнистерстве иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ, в соответствии со своими обязательствами по оказанию гуманитарной помощи и укреплению международного сотрудничества и солидарности, ОАЭ эвакуировали своих граждан и граждан ряда стран из Судана. При эвакуации предпочтение было отдано больным, детям, пожилым людям и женщинам как наиболее уязвимым группам населения.

В министерстве заявили о готовности ОАЭ сотрудничать с партнерами и международным сообществом для обеспечения интересов суданского народа. Была также отмечена важность активизации усилий по обеспечению прекращения огня и возвращению к политическому диалогу, чтобы достичь политической стабильности и безопасности в Судане.