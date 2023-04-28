АР сообщило о взрывах и стрельбе в Хартуме несмотря на договоренность о перемирии

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В столице Судана Хартуме и его городе-спутнике Омдурмане слышны мощные взрывы и продолжается стрельба, несмотря на договоренность о прекращении огня на 72 часа, о которой объявили военные и вооруженные Силы быстрого реагирования, сообщает АР.

О взрывах и стрельбе сообщают жители этих городов. В частности, сообщалось о столкновениях близ Дворца республики, резиденции правительства страны, и хартумского международного аэропорта, которые являются "горячими точками" с самого начала конфликта.

Представители Турции также сообщили, что под обстрел попал самолет, который должен был вывезти людей из Хартума в Турцию

СБР заявили, что военный самолет нанес удары по их позициям в Омдурмане. Военные в свою очередь обвиняют военизированное формирование в том, что атаку начало оно, отмечает AP.

В ночь на 28 апреля СБР вслед за вооруженными силами Судана подтвердили готовность продлить режим прекращения огня еще на 72 часа.

24 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вооруженные силы Судана и противостоящее им формирование СБР согласились на 72-часовое прекращение огня с полуночи и призвал стороны не нарушать эту договоренность. Судя по сообщениям СМИ, договоренность на соблюдалась.

Вооруженные столкновения между военными и СБР начались в Хартуме и других городах Судана 15 апреля.