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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Министр здравоохранения Турции заявил, что здоровье у Эрдогана "в порядке"

Министр здравоохранения Турции заявил, что здоровье у Эрдогана "в порядке"
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил в четверг, что здоровье президента Реджепа Тайипа Эрдогана в порядке, передают турецкие СМИ.

"Я был у него сегодня утром. Он в порядке. Последствия инфекции, которую он подхватил, уменьшились", - написал министр в социальных сетях.

В свою очередь глава управления коммуникаций администрации турецкого президента Фахреттин Алтун опроверг сообщения о тяжелом состоянии Эрдогана, которые появились ранее в СМИ, а также заявил, что турецкий лидер продолжает работу.

"Оппозиция пытается добиться политических преимуществ с помощью распространения необоснованно искаженной информации даже о состоянии здоровья нашего президента. Наш президент продолжает службу с большой силой, здоровьем и энергией", - приводит "Анадолу" слова Алтуна.

Агентство напоминает, что накануне Центр по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям опроверг сообщения в некоторых аккаунтах в социальных сетях о том, что у Эрдогана "был сердечный приступ и он был госпитализирован". Согласно заявлению центра, они не отражают правду.

Турецкие и иностранные СМИ сообщали, что во вторник вечером Эрдоган почувствовал себя плохо во время интервью, из-за чего пришлось прервать прямой эфир. Предположительно, речь шла об остром расстройстве пищеварения.

"Была довольно интенсивная работа в рамках кампании вчера и сегодня, и из-за этой работы у меня заболел желудок", - объяснил Эрдоган во вторник.

Из-за проблем со здоровьем Эрдоган отменил предвыборные мероприятия, которые были запланированы на четверг. При этом "Анадолу" пишет, что президент отменил планы, чтобы отдохнуть после ряда мероприятий его предвыборной кампании.

Позднее в четверг Эрдоган, как ожидается, вместе с президентом РФ Владимиром Путиным виртуально проведет церемонию первой поставки ядерного топлива на АЭС "Аккую". Изначально планировалось, что турецкий президент приедет на АЭС.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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