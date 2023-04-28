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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Астронавты МКС выйдут в открытый космос для проведения монтажных работ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Астронавты США и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в пятницу выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения на ее поверхности монтажных работ в целях модернизации системы энергоснабжения, сообщает NASA.

Астронавты Стив Боуэн (NASA) и Султан аль-Нейади (ОАЭ) совершат выход в открытый космос для проводки кабелей для подсоединения новых солнечных панелей и замены старой аппаратуры связи. Выход, который начнется в 09:15 по времени Восточного побережья США (в 16:15 мск), продлится около 6,5 часов.

Это будет первый в истории выход арабского космонавта в открытый космос.

Султан аль-Нейади стал вторым астронавтом ОАЭ, совершившим полет в космос. Он прибыл на МКС 3 марта на американском корабле Crew Dragon компании SpaceX.

NASA МКС
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