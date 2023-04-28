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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Астронавты вернулись на борт МКС, выполнив монтажные работы

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Американский астронавт Стив Боуэн и астронавт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Султан аль-Нейади в пятницу вернулись на борт Международной космической станции (МКС) после многочасового выхода в открытый космос для выполнения монтажных работ на ее поверхности, сообщило NASA.

Астронавты выходили в открытый космос из модуля Quest американского сегмента МКС для проводки кабелей для подсоединения новых солнечных панелей и замены старой аппаратуры связи. Выход был начат в 09:11 по времени Восточного побережья США (в 16:11 мск) и продлился около семи часов.

Они выполнили монтажные работы на ферме МКС для установки новой пары солнечных панелей iROSA, которые будут доставлена на станцию летом американским грузовым космическим кораблем.

Первая пара мощных солнечных панелей iROSA была смонтирована и развернута во время трех выходов астронавтов в июне 2021 года. В конце прошлого года астронавтами была установлена еще одна пара панелей, которая была доставлена на МКС грузовым кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX. Новые солнечные панели дают дополнительную электроэнергию станции. Всего к МКС должно быть добавлено три пары новых панелей в рамках продолжающейся модернизации ее энергетической системы.

Новые панели позволят генерировать на 30% больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции. Они устанавливаются рядом с восемью старыми, что повысит мощность энергосистемы станции со 160 до 215 киловатт.

Это первый в истории выход арабского космонавта в открытый космос. Султан аль-Нейади стал вторым астронавтом ОАЭ, совершившим полет в космос. Он прибыл на МКС 3 марта на американском корабле Crew Dragon американской компании SpaceX.

NASA МКС
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