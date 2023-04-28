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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Глава ВС Судана исключил переговоры с руководителем противостоящей ему группировки

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Главнокомандующий вооруженными силами Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в пятницу исключил возможность проведения переговоров с руководителем Мухаммедом Хамданом Дагало, возглавляющим военизированное формирование "Силы быстрого реагирования" (СБР), передает "Аль-джазира".

Аль-Бурхан заявил, что Дагало "хочет управлять Суданом, захватить его ресурсы и стать еще богаче". При этом сам командующий СБР отрицает, что желает захватить власть в стране.

В 2019 году в Судане произошел военный переворот, президента страны Омара аль-Башира арестовали. В свержении президента принимали активное участие аль-Бурхан и Дагало. Впоследствии аль-Бурхан при поддержке Дагало руководил временными властями Судана и готовил передачу власти гражданскому правительству.

В декабре 2022 года аль-Бурхан, Дагало и лидеры продемократической коалиции "Силы за свободу и перемены" достигли соглашения, согласно которому, суданские военные должны были отойти от власти, а СБР - войти в состав вооруженных сил. Финальный вариант соглашения должны были подписать в апреле, однако военные и СБР разошлись во мнениях о сроках включения СБР в ряды вооруженных сил: по некоторым данным, аль-Бурхан хотел добиться этого за два года, а Дагало - за 10 лет.

15 апреля в суданской столице Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между военными и СБР. В заявлениях командования СБР говорилось, что вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде столицы. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.

Судан
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