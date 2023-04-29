США начали эвакуацию своих граждан из Судана

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - США в пятницу начали эвакуацию из Судана американских граждан по организованному сухопутному маршруту между городами Хартум и Порт-Судан, сообщает The New York Times.

"Колонна автобусов примерно с 300 американцами покинула (...) столицу Судана поздно вечером в пятницу и следует по 525-мильному маршруту (более 840 км - ИФ) к Красному морю. Это первая попытка США эвакуировать своих граждан из страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные США по маршруту отслеживают при помощи беспилотников потенциальные угрозы.

Со своей стороны, "Аль-Джазира" передает со ссылкой на власти Великобритании, что эвакуация британских подданных будет завершена в субботу "в связи со снижением спроса на места в эвакуационных самолетах". С 25 апреля Великобритания в общей сложности вывезла 1573 человека, подчеркивается в сообщении.

В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в пятницу об эвакуации 1834 человек на пяти военно-транспортных самолетах, при этом 249 эвакуированных являются гражданами других стран.

23 апреля стало известно, что США и Великобритания эвакуировали своих дипломатов из Судана. Граждане Великобритании начали покидать Судан с 25 апреля.

Президент США Джо Байден ранее заявлял, что власти страны не планируют массовую эвакуацию своих граждан, которых в Судане находится около 16 тысяч. Позже стало известно, что США планируют направить контингент войск в Порт-Судан для координации выезда американских граждан.