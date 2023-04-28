Эрдоган обсудил по телефону с Гутерришем ситуацию на Украине

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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с генсеком ООН Антониу Гутерришем ситуацию на Украине, сообщают СМИ Турции со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

"Эрдоган заявил Гутерришу, что Турция готова любыми способами помочь ООН, чтобы положить конец конфликту на Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они также обсудили ситуацию в Судане и Сирии. Президент Турции заявил о важности продления в июле действия механизма ООН по трансграничной помощи в Сирии.