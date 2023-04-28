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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Эрдоган обсудил по телефону с Гутерришем ситуацию на Украине

Эрдоган обсудил по телефону с Гутерришем ситуацию на Украине
Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с генсеком ООН Антониу Гутерришем ситуацию на Украине, сообщают СМИ Турции со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

"Эрдоган заявил Гутерришу, что Турция готова любыми способами помочь ООН, чтобы положить конец конфликту на Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они также обсудили ситуацию в Судане и Сирии. Президент Турции заявил о важности продления в июле действия механизма ООН по трансграничной помощи в Сирии.

ООН Антониу Гутерриш Реджеп Тайип Эрдоган Турция Украина
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