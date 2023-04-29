Что случилось этой ночью: суббота, 29 апреля

Режим ЧС в Курганской области, телефонные переговоры Эрдогана и Гутерриша, критика рекомендации о невыплате дивидендов "Норникеля" за 2022 год со стороны "Русала"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Режим ЧС введен в Курганской области в связи с пожарами. Губернатор региона Вадим Шумков поручил выделить средства для проведения мероприятий по ликвидации стихийного бедствия и осуществлять постоянный контроль за обстановкой.

- Эрдоган обсудил по телефону с Гутерришем ситуацию на Украине. Лидер Турции заявил, что его страна готова любыми способами помочь ООН, чтобы положить конец конфликту.

- "Русал" раскритиковал рекомендацию СД "Норникеля" не выплачивать дивиденды за 2022 год. По мнению представителя компании, для такого решения нет экономических причин.

- ЕК достигла договоренности с пятью странами по экспорту украинской сельхозпродукции. Временный запрет на импорт в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию коснется пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

- Horizon Capital привлек в новый фонд от международных инвесторов $254 млн. В частности, свой вклад внесли Societe de Promotion et de Participation pour la Cooperation Economique (Proparco) и Международная финансовая корпорация развития (DFC).