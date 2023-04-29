Израильские истребители атаковали объекты с сирийской провинции Хомс

Ранены двое мирных жителей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Четыре истребителя ВВС Израиля нанесли удар по гражданским объектам в центре Сирии, пострадали двое мирных жителей, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике, контр-адмирал Олег Гуринов.

"29 апреля с 00:47 до 01:00 четыре тактических истребителя F-15 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря через северную часть Ливана нанесли ракетно-бомбовый удар по объектам гражданской инфраструктуры в провинции Хомс", - говорится в сообщении.

Гуринов добавил, что, по данным сирийской стороны, в результате атаки "уничтожено четыре бензовоза, двое мирных жителей получили ранения".