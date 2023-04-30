Глава МИД Азербайджана отправился в США с рабочим визитом
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена отбыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки, сообщает МИД Азербайджана.
"В рамках визита планируется проведение очередного раунда переговоров по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией", - отмечает МИД.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетит Вашингтон с рабочим визитом с 30 апреля.
В субботу состоялся телефонный разговор премьера Армении Никола Пашиняна и госсекретаря США Энтони Блинкена.