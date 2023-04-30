Папа римский провел мессу в Будапеште в присутствии митрополита Илариона

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Около 50 тыс. верующих приняли участие в воскресенье в мессе, проведенной папой римским Франциском в центре Будапешта, сообщает Associated Press.

На католической мессе присутствовали и высокие представители иных ветвей христианства, включая Русскую православную церковь: ее представлял митрополит Будапештский и Венгерский Иларион. Днем ранее, как сообщал Ватикан, Франциск провел частную встречу с Иларионом.

В ходе трехдневного визита в Венгрию Франциск, как отмечают европейские СМИ, уделил внимание в том числе ситуации на Украине.