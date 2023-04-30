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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Папа римский провел мессу в Будапеште в присутствии митрополита Илариона

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Около 50 тыс. верующих приняли участие в воскресенье в мессе, проведенной папой римским Франциском в центре Будапешта, сообщает Associated Press.

На католической мессе присутствовали и высокие представители иных ветвей христианства, включая Русскую православную церковь: ее представлял митрополит Будапештский и Венгерский Иларион. Днем ранее, как сообщал Ватикан, Франциск провел частную встречу с Иларионом.

В ходе трехдневного визита в Венгрию Франциск, как отмечают европейские СМИ, уделил внимание в том числе ситуации на Украине.

Венгрия Будапешт Ватикан РПЦ папа римский Франциск митрополит Иларион
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