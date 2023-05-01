Выборы главы молдавской Гагаузии признаны состоявшимися

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Выборы главы Гагаузской автономии Молдавии, которые прошли в воскресенье, признаны состоявшимися, сообщила председатель Центризбиркома автономии Яна Коваленко.

"Явка на выборах составила 57,8%. Выборы признаны состоявшимися. Начался подсчет голосов", - сказала Коваленко.

Нынешняя избирательная кампания проходит на фоне сложных взаимоотношений между Кишиневом и Комратом (столицей автономного региона). За 2,5 года мандата президент Молдавии Майя Санду только три раза побывала в автономии. При этом власти автономии постоянно критикуют президента страны и правительство, а также курс Молдавии на евроинтеграцию.

В борьбе за пост главы Гагаузии участвуют восемь кандидатов. Это Михаил Формузал и Дмитрий Кройтор, которые уже занимали этот пост. Также баллотируется бывший примар (мэр) Комрата, депутат Народного собрания Гагаузии (НСГ) Николай Дудогло, бывший депутат парламента Молдавии Григорий Узун, депутаты НСГ Виктор Петров и Сергей Чимпоеш, бывший депутат НСГ Сергей Чернев и кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул.

За исключением Гуцул, все кандидаты участвуют в выборах в качестве независимых. При этом, Узуна поддерживает Партия социалистов, за него проводит агитацию ее лидер (бывший президент страны - ИФ) Игорь Додон. В то же время депутаты-социалисты Василе Боля и Александр Суходольский поддерживают кандидатуру Виктора Петрова.