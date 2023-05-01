Во второй тур выборов главы молдавской Гагаузии вышли два кандидата

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Во второй тур выборов башкана (главы) Гагаузской автономии Молдавии вышли кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул и независимый кандидат Григорий Узун, которого поддерживала Партия социалистов Молдавии, следует из предварительных данных местного ЦИК.

Согласно этим данным, Гуцул набрала 14 890 голосов, Узун - 14 849. Кандидат Виктор Петров набрал 9 132 голоса, кандидат Дмитрий Кройтор - 5 825, кандидат Николай Дудогло - 5 059, кандидат Сергей Чимпоеш - 3 231, кандидат Михаил Формузал - 1 969, кандидат Сергей Чернев - 1 301 голос.

Второй тур состоится через две недели. Гуцул - единственный кандидат, которая баллотировалась от политической партии. Ее поддерживает партия "Шор", лидер которой Илан Шор был осужден недавно Апелляционной палатой к 15 годам тюремного заключения за участие в банковском мошенничестве. С 2019 года он скрывается в Израиле. На прошлой неделе Шор был лишен мандата депутата парламента.

Узун баллотировался в качестве независимого кандидата, но шел на выборы с символикой Партии социалистов. Его поддерживали молдавские социалисты, за него активно агитировал лидер партии, экс-президент Молдавии Игорь Додон.

У других партий, в том числе у правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" не было кандидата на выборах башкана Гагаузии.

По предварительным данным ЦИК Гагаузии, в них приняли участие 57 019 человек. Явка на выборах составила 57,8%. Второй тур состоится 14 мая.