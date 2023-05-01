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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:15

Эрдоган заявил, что турецкая разведка ликвидировала одного из лидеров ИГИЛ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Национальная разведка Турции в ходе спецоперации в Сирии ликвидировала лидера ИГИЛ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация) Абу Хусейна аль-Курейши, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Этот человек был нейтрализован (...) в Сирии в рамках операции турецкой национальной разведывательной организации", - сказал Эрдоган в интервью телекомпании TRT Turk.

Президент добавил, что разведка преследовала аль-Курейши в течение длительного времени.

Турция Сирия ИГИЛ Реджеп Тайип Эрдоган
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