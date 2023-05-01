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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:15

Таджикистан планирует увеличить экспорт в китайскую провинцию Фуцзянь

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Власти Таджикистана намерены нарастить экспорт товаров в провинцию Фуцзянь на юго-востоке Китая, рассматривается возможность создания совместных предприятий, в том числе на территории свободных экономических зон республики, сообщает таджикское министерство экономического развития и торговли.

Вопросы расширения сотрудничества, отмечает пресс-центр министерства, были обсуждены на встрече заместителя министра экономического развития и торговли Ахлиддина Нуриддинзода и делегации предпринимателей Китая, возглавляемой компанией по культурному обмену Цзилинь провинции Фуцзянь.

"В рамках встречи были обсуждены вопросы расширения торговли, в том числе развитие экспорта продукции из Таджикистана в провинцию Фуцзянь Китайской Народной Республики, создание совместных промышленных предприятий, в том числе на территории свободных экономических зон Таджикистана, сотрудничество в сфере транспорта и сельского хозяйства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече также были высказаны предложения по укреплению сотрудничества в сферах цифровизации, электронной коммерции, "зеленой" экономики, сельского хозяйства, а также увеличением объема экспорта экологически чистой сельскохозяйственной продукции Таджикистана в Китай.

По данным чрезвычайного и полномочного посла КНР в Таджикистане Цзи Шуминя, товарооборот между двумя странами в прошлом году достиг примерно $2,6 млрд и вырос по сравнению с предыдущим годом почти на 40%.

По его словам, Китай является крупнейшим источником иностранных инвестиций в таджикскую экономику: с января по сентябрь 2022 года китайские инвестиции составили почти 40% от общего объема иностранных инвестиций, привлеченных в Таджикистан.

Таджикистан Китай Фуцзянь
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