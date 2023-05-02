Белорусские госбанки перестали публиковать годовую финотчетность

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Крупнейшие белорусские госбанки - Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк (суммарно более 70% активов банковской системы) перестали публиковать на своих сайтах годовую финансовую отчетность как по национальным, так и по международным стандартам.

Как передает корреспондент "Интерфакса", на сайте самого крупного банка в республике - Беларусбанка - в разделе "Раскрытие информации" отсутствуют бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках. На сайте второго по величине банка - Белагропромбанка - сохранились балансы и отчеты за период до 1 октября 2022 года, но отсутствуют годовые отчеты.

На сайте Белинвестбанка также отсутствует актуальная финотчетность. "Предоставление данной информации осуществляется по письменным и электронным запросам юридических и физических лиц, являющихся клиентами, контрагентами, акционерами ОАО "Белинвестбанк", иными бенефициарными собственниками, заинтересованными в получении информации о деятельности ОАО и (или) банковского холдинга, головной организацией которого является Белинвестбанк, исключительно при подтверждении целей использования данной информации, исключающих ее опубликование и (или) доведение иным образом до сведения неопределенного круга лиц", - говорится в сообщении банка в разделе "Раскрытие информации".

Для открытого доступа на сайтах госбанков сохранена информация о выполнении установленных Нацбанком нормативов безопасного функционирования (в частности, размер нормативного капитала, нормативы достаточности нормативного капитала и нормативы ликвидности).

Между тем, ряд действующих в Белоруссии дочерних структур российских финучреждений (в частности, Альфа-банк, Сбербанк, БелВЭБ) продолжил публикацию финотчетности.

При этом на сайте Нацбанка Белоруссии по состоянию на 2 мая отсутствует годовая отчетность белорусских банков, которую регулятор традиционно публиковал в начале апреля.

"Банки по-прежнему предоставляют всю необходимую отчетность в Национальный банк, что позволяет (регулятору - ИФ) в полной мере осуществлять эффективный надзор за их деятельностью и состоянием банковского сектора страны в целом", - прокомментировали "Интерфаксу" в пресс-службе Нацбанка прецедент с отсутствием данных о деятельности банков на сайте регулятора.

"В то же время белорусским банкам предоставлено право самостоятельно определять объем раскрытия отчетности, публикуемой ими на своих сайтах, а также передаваемой для публикации на сайте Национального банка", - пояснили в пресс-службе.