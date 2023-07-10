РСПП предложил ввести разрешительный режим публикации отчетности

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российские компании должны получить разрешительный режим раскрытия отчетности, в противном случае они могут начать уходить с рынка акций, сказал журналистам в кулуарах "Иннопрома-2023" президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"Компании, которые чувствуют, что могут попасть под санкции, должны, на мой взгляд, иметь право обращаться в правительственную комиссию с обоснованием того, почему они не могут публиковать эту отчетность. (...) Это ведь для публичных компаний требование, они начнут как бы уходить с публичных площадок (если порядок останется прежним - ИФ)", - сказал он.

По его словам, сейчас "фактически любая компания, любое физическое лицо, занятое в отраслях экономики, которые приносят хороший доход в бюджет, может оказаться под санкциями".

"Поэтому хорошие показатели любой компании - это основание для санкций. То есть полный произвол с их стороны. Нам бы хорошо было бы иметь в виду эту "особенность" июньского пакета (санкций - ИФ)", - сказал глава РСПП.