Bosch выделит бизнес автокомпонентов в самостоятельное подразделение

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Германская промышленная компания Robert Bosch GmbH намерена выделить бизнес в автомобильной сфере в отдельное подразделение под названием Bosch Mobility, говорится в пресс-релизе компании.

У подразделения будет собственная команда руководителей, которую возглавит Маркус Хейн.

Bosch прогнозирует, что среднегодовые темпы роста выручки в подразделении составят 6% в период до 2029 года, когда годовой показатель превысит 80 млрд евро. В 2022 году бизнес зафиксировал выручку в размере 52,6 млрд евро.

Бизнес в сфере промышленных технологий, как ожидается, доведет свою годовую выручку до 10 млрд евро к 2028 году, а выручка в подразделении потребительских товаров удвоится к 2030 году, до порядка 12 млрд евро.

Компания сообщила, что ее выручка в первом квартале 2023 года выросла на 3,5%. По итогам текущего года прогнозируется рост показателя на 6-9%.