Техническая встреча РФ, Турции, Украины и ООН по зерновой сделке пройдет 5 мая

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Технические переговоры по черноморской зерновой инициативе с участием представителей России, Турции, Украины и ООН пройдут в пятницу. Об этом сообщил в четверг турецкий министр обороны Хулуси Акар.

"Перед совещанием заместителей министров возникла необходимость провести совещание с участием технического персонала ООН, Турции, России и Украины. Эта встреча состоится 5 мая", - приводит "Анадолу" слова Акара.

Он подчеркнул, что только после этих переговоров на следующей неделе должна пройти встреча на уровне заместителей министров обороны, которые обсудят продление "зерновой сделки".

"Встреча заместителей министров планируется на следующей неделе", - отметил Акар.

При этом накануне Акар сообщал, что переговоры на уровне замминистров обороны должны были быть организованы 5 мая.

Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов – по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.