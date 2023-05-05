Глава ЮНКТАД Гринспен обсудила в Москве тему экспорта российских удобрений

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Руководитель Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспен на переговорах в Москве с замглавы МИД Сергеем Вершининым обсудила тему черноморской зерновой инициативы, сообщил представитель генсека ООН Фархан Хак.

"Ребекка Гринспен встретилась с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым и заверила его в четкой приверженности генсека ООН к полному исполнению этого соглашения", - заявил Хак.

Гринспен прибыла в Москву на консультации об устранении проблем с экспортом продовольствия и удобрений из России, включая аммиачные удобрения, отметил представитель генсека ООН. Он напомнил, что на пятницу было запланировано техническое мероприятие по черноморской зерновой инициативе с участием представителей России, Турции, Украины и ООН.

Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений. В Москве не раз отмечали, что российская часть сделки не выполняется, и в последний раз сделка была продлена только на 60 дней.

В конце апреля генсек ООН Антониу Гутерриш передал через главу МИД Сергея Лаврова улучшенное предложение по условиям зерновой сделки, "с учетом позиций, недавно выраженной сторонами, и рисков, с которыми сталкивается глобальная продовольственная безопасность". Аналогичные послания были направлено Украине и Турции. В Кремле обещали эти предложения изучить. 3 мая Гутерриш сказал, что ждет ответа на эти предложения.