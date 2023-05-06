НАСА начало перестыковку корабля Crew Dragon с МКС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Американский пилотируемый корабль Crew Dragon-6 компании SpaceX с экипажем, в составе которого российский космонавт, в субботу отчалил от Международной космической станции (МКС) в целях перестыковки с зенитного на передний стыковочный узел модуля Harmony, сообщило НАСА.

Расстыковка была осуществлена в 07:23 по времени Восточного побережья США (14:23 по Москве). Она проведена в целях освобождения зенитного стыковочного порта для грузового корабля Cargo Dragon, который в рамках миссии CRS-28 прибудет на станцию в начале июня.

Пристыковка к МКС планируется примерно через 40 минут.

Многоразовый космический корабль Crew Dragon-6 американской компании SpaceX c международным экипажем, в состав которого входят американские астронавты Стивен Боуэн, Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев, 3 марта состыковался с МКС.

Запуск корабля был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде.