Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

НАСА начало перестыковку корабля Crew Dragon с МКС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Американский пилотируемый корабль Crew Dragon-6 компании SpaceX с экипажем, в составе которого российский космонавт, в субботу отчалил от Международной космической станции (МКС) в целях перестыковки с зенитного на передний стыковочный узел модуля Harmony, сообщило НАСА.

Расстыковка была осуществлена в 07:23 по времени Восточного побережья США (14:23 по Москве). Она проведена в целях освобождения зенитного стыковочного порта для грузового корабля Cargo Dragon, который в рамках миссии CRS-28 прибудет на станцию в начале июня.

Пристыковка к МКС планируется примерно через 40 минут.

Многоразовый космический корабль Crew Dragon-6 американской компании SpaceX c международным экипажем, в состав которого входят американские астронавты Стивен Боуэн, Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев, 3 марта состыковался с МКС.

Запуск корабля был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

МКС SpaceX Crew Dragon НАСА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Архиепископ Кентерберийский короновал Карла III

Архиепископ Кентерберийский короновал Карла III

Что случилось этой ночью: суббота, 6 мая

В Лондоне в субботу пройдет коронация Карла III

В Лондоне в субботу пройдет коронация Карла III

Полицейские профсоюзы Франции потребовали от Макрона принять "закон против погромщиков"

Полицейские профсоюзы Франции потребовали от Макрона принять "закон против погромщиков"

Что произошло за день: пятница, 5 мая

L'Oreal четвертый год возглавляет рейтинг самых дорогих косметических брендов мира

Губернатор Бали предложил ввести на 100 лет квоты для иностранных туристов

Губернатор Бали предложил ввести на 100 лет квоты для иностранных туристов

Продлена лицензия OFAC на операции по финансированию энергетики с санкционными структурами из РФ

Продлена лицензия OFAC на операции по финансированию энергетики с санкционными структурами из РФ

Молдавия вслед за странами ЕС ограничит импорт зерновых и масличных с Украины

Молдавия вслед за странами ЕС ограничит импорт зерновых и масличных с Украины
Пандемия коронавируса

ВОЗ более не считает COVID-19 мировой чрезвычайной угрозой в сфере здравоохранения

ВОЗ более не считает COVID-19 мировой чрезвычайной угрозой в сфере здравоохранения
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });