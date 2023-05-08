США критикуют восстановление участия Сирии в Лиге арабских государств

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Представитель госдепартамента США Ведант Патель раскритиковал в понедельник возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ).

"Сирия не заслужила повторное вступление в Лигу арабских государств", - сказал Патель на брифинге госдепа.

По его словам, у Вашингтона сейчас нет стремления к нормализации отношений с Дамаском.

В свою очередь, в Белом доме отметили, что решение организации не означает, что сирийский кризис, породивший многолетнюю гражданскую войну, остался позади.

"Это решение не означает, что все страны ЛАГ нормализовали отношения с Сирией, и что сирийский кризис решен", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила вслед за Пателем, что Вашингтон не рассматривает возможность нормализации отношений с режимом Асада.

Накануне министры иностранных дел стран ЛАГ согласились восстановить членство Сирии в организации, приостановленное более 10 лет назад.

Главы МИД приняли это решение голосованием на специальной встрече в штаб-квартире организации в Каире в преддверии саммита в Саудовской Аравии 19 мая.

Ранее сообщалось, что за возвращение Сирии в ЛАГ активнее всего выступала Саудовская Аравия, а основным противником инициативы был Катар. Обе страны много лет поддерживали группировки, которые вели вооруженную борьбу против президента Сирии Башара Асада. Однако Эр-Рияд в последнее время работает над восстановлением отношений с Дамаском.