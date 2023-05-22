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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Опрос ФРС показал, что американцы стали хуже оценивать свое финансовое состояние

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Финансовое благополучие американцев пострадало от высокой инфляции в прошлом году, свидетельствуют результаты проведенного Федеральной резервной системой опроса.

Доля взрослых американцев, сообщивших, что у них "в финансовом отношении дела идут как минимум хорошо", упала до 73% в 2022 году по сравнению с 78% годом ранее. Это один из самых низких показателей с 2016 года, отмечает Financial Times.

При этом 35% опрошенных заявили, что их финансовое положение в прошлом году стало хуже, чем в 2021 году. Это самый высокий показатель с момента начала подсчетов в 2014 году.

Представители ФРС полагают, что в такой ситуации в первую очередь виновато неослабевающее ценовое давление, заставляющее потребителей прекращать покупать определенные товары или переключаться на более дешевые альтернативы, а также вынуждающее их тратить накопленные сбережения.

Неожиданные расходы в размере $400 в прошлом году смогли бы покрыть за счет наличных, сбережений или кредитных карт около 63% опрошенных по сравнению с 68% в 2021 году. Порядка 18% респондентов заявили, что самые большие затраты, которые они смогли бы покрыть за счет сбережений, составляют менее $100.

В опросе ФРС, проходившем в октябре прошлого года, приняли участие свыше 11 тыс. человек.

ФРС США США
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