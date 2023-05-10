Чистый убыток Virgin Galactic резко вырос в I квартале

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Аэрокосмическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic Holdings Inc. увеличила квартальный убыток на 70%, а рост ее выручки оказался слабее прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в январе-марте составил $159,4 млн, или 57 центов в расчете на акцию, по сравнению с $93,1 млн, или 36 центами на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Квартальная выручка Virgin Galactic составила $392 тыс. против $319 тыс. год назад.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали убыток компании в размере 52 центов на акцию при выручке в $1 млн.

Акции компании дешевеют в ходе предварительных торгов в среду на 1,7%. С начала года капитализация Virgin Galactic увеличилась на 17,5%, до $1,15 млрд.